Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, который сбывал арсенал, хранившийся на складах одной из воинских частей в Николаеве.
По данным следствия, организатором «схемы» стал начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения. Он хранил похищенное оружие в новом помещении, расположенном неподалеку от воинской части.
Похищенный «арсенал» злоумышленник реализовывал заинтересованным лицам, в том числе местному криминалитету.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта военным 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и 5 противотанковых гранатометов РПГ-22.
В ходе обысков, проведенных в доме злоумышленника и в месте хранения похищенного военного имущества, обнаружено и изъято:
- 40 артиллерийских и минометных мин;
- 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ;
- почти 600 артиллерийских снарядов;
- 216 гранатометных выстрелов ВОГ17;
- почти 600 осветительных реактивных ракет;
- 49 вышибных пороховых зарядов к минометным минам;
- 8 разрывных зарядов;
- дымовые и противотанковые гранаты;
- почти 34 000 патронов различного калибра;
- 49 взрывателей М6 и М12.
Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия, в том числе в рамках начатого уголовного производства по ст. 410 Уголовного кодекса Украины, для установления других участников преступной схемы хищения военного вооружения.
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