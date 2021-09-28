также в разделеОбщество
В Украине заработало приложение «еСуд» 6
Венедиктова о выплатах восстановленным через суды прокурорам: ужасные цифры 16
В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки 33
НАБУ проводит обыски в Харькове 17
Впервые с начала пандемии в Одессу прибыл круизный лайнер 11
В Украине на дистанционное обучение перевели 3,3 тысячи школ 28
СБУ объявила подозрение еще трем причастным к «партии Шария» 35
Названы регионы Украины, где больше всего привитых педагогов 24
Специалисты из США и Великобритании помогут расследовать покушение на Шефира 9
Freedom House признала Украину «частично свободной» в Интернете 11
СБУ задержала экс-чиновника, который разваливал оборонную сферу в 2014 году 11
СБУ разоблачила во Львове сеть мошеннических call-центров 15
В Украине зафиксировано 6552 новых случая COVID-19 36
27 сентября. Картина дня 14
Больницы хотят лишить лицензии за фальсификацию COVID-сертификатов 28
Главный санврач объяснил, чем грозит подделка COVID-сертификатов 31
Обнародован список профессий для обязательной вакцинации 65
Кум нардепа Дубинского взял под контроль Геокадастр Киевской области 24

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, который сбывал арсенал, хранившийся на складах одной из воинских частей в Николаеве.

По данным следствия, организатором «схемы» стал начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения. Он хранил похищенное оружие в новом помещении, расположенном неподалеку от воинской части.

Похищенный «арсенал» злоумышленник реализовывал заинтересованным лицам, в том числе местному криминалитету.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта военным 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и 5 противотанковых гранатометов РПГ-22.

В ходе обысков, проведенных в доме злоумышленника и в месте хранения похищенного военного имущества, обнаружено и изъято:

  • 40 артиллерийских и минометных мин;
  • 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ;
  • почти 600 артиллерийских снарядов;
  • 216 гранатометных выстрелов ВОГ17;
  • почти 600 осветительных реактивных ракет;
  • 49 вышибных пороховых зарядов к минометным минам;
  • 8 разрывных зарядов;
  • дымовые и противотанковые гранаты;
  • почти 34 000 патронов различного калибра;
  • 49 взрывателей М6 и М12.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, в том числе в рамках начатого уголовного производства по ст. 410 Уголовного кодекса Украины, для установления других участников преступной схемы хищения военного вооружения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги