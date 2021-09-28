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Контракт между Россией и Венгрией о поставках газа в обход Украины не нарушает чьих-либо прав и соответствует нормам международной торговли, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются», - приводит слова Пескова Интерфакс.

Он отметил, что другие страны, в том числе Украина, не могут вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

Песков также прокомментировал критику со стороны Киева из-за заключения этого контракта.

«Подобная реакция не требует каких-либо ответных действий», - сказал он.

Песков подчеркнул, что «российская сторона была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности всего европейского континента».

27 сентября венгерская MVM Group и «Газпром экспорт» подписали в Будапеште новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.

Киев выразил недоумение и разочарование решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с «Газпромом», заявив о намерении обратиться в Европейскую комиссию относительно оценки соответствия нового газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

В ответ на это Украина отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за подписания долгосрочного контракта с Российской Федерацией о поставках газа в обход Украины.
ForUm

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