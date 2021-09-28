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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет отвечать на подписание газового контракта между Венгрией и Россией, сообщает РБК-Украина.

Министр напомнил, что Украина уже отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, но, по его словам, это не последний шаг украинской стороны в ответ на этот контракт.

«Это не будет только политический шаг, отмена комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», - сказал он.

Кулеба отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине.

«Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», - подчеркнул глава МИД.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.
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