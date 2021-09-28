Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает УНИАН.

Так он прокомментировал реакцию Украины на то, что Венгрия подписала с Россией контракт о поставках газа.

«Потребление (европейского) газа не будет снижаться, как и роль «Газпрома», - сказал Сийярто после сделки.

Глава МИД Венгрии отметил, что дома «нельзя обогревать политическими заявлениями».

«Для Венгрии энергетическая безопасность - это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос», - подчеркнул он.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.

В ответ на это Украина отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества