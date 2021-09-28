Шоумен и политик Сергей Притула сообщил, что работает над созданием собственной политической партии.

«Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования.

То есть, если вы хотите сейчас какого-то эксклюзива в виде нейминга, брендинга и так далее - дайте мне немного времени, и я обязательно вам расскажу. Но это однозначно будет не виртуальная какая-то история», - сказал он в эфире «24 канала».

В комментарии Украинской правде Притула подтвердил намерения. Он рассказал, что в последние месяцы разъезжает по Украине, формируя команду на местах. Как только структура будет сформирована - он обещает сообщить СМИ обо всех деталях.

7 июня стало известно, что Притула хочет покинуть партию «Голос». По его словам, причиной стало новое руководство, которое отдалилось от начальных принципов партии.

Притула заверил, что не уходит из политики и предложит что-то тем, кто «хочет делать что-то для людей и государства».

В апреле шоумен, волонтер и партиец «Голоса» Сергей Притула в интервью РБК-Украина заявил, что хочет стать новым главой партии.