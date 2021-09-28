28 сентября в Государственной судебной администрации Украины состоялась презентация мобильного приложения «еСуд».

Функционал приложения и перспективы его дальнейшего развития представили заместитель председателя Государственной судебной администрации Украины Сергей Чернуцкий и и.о. директора Государственного предприятия «Центр судебных сервисов» Андрей Слюсаренко, сообщила пресс-служба ГСА.

По словам разработчиков мобильного приложения, его бюджет составил примерно 360 тыс., эти расходы взяло на себя представительство ПРООН в Украине.

«Все исключительные имущественные права переданы ГСА Украины вместе с программными кодами и теперь нет никакой зависимости по дальнейшей модернизации и сопровождения продукта со стороны каких-то посторонних разработчиков. Поэтому мобильное приложение «еСуд» является собственностью Государственной судебной администрации Украины», - подчеркнул заместитель Председателя ГСА Украины.

Относительно названия приложения, то Чернуцкий пояснил, что буква «е» в «еСуд» означает не «электронный», а «есть», то есть существует. По аналогии с другими сервисами от Минцифры, в частности, «еМалятко».

Приложение доступно для свободного скачивания в GooglePlay и AppleStore.

«еСуд» позволяет не только следить за движением документов в судебном деле, но и получать процессуальные документы и судебные сообщения на собственный смартфон. Это ІТ-решение упрощает доступ к правосудию как жителям отдаленных населенных пунктов и неподконтрольной правительству Украины территории, так и всем другим жителям Украины.

Приложение «еСуд» позволяет:

- получать пуш-уведомления о поступлении в электронный кабинет новых документов и изменении состояния дел, в которых пользователь является участником;

- пересматривать дела, производства, процессуальные документы, присланные судом в кабинет;

- просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь создал в своем кабинете;

- просматривать доверенности и ордера, находятся в кабинете пользователя;

- аннулировать доверенности и ордера, которые выдал пользователь.

Разработчики приложения выступили с просьбой присылать предложения и пожелания по улучшению интерфейса, расширение функционала или информацию о выявленных технических проблем на электронный адрес: [email protected] или обращаться по телефону технической поддержки: (044) 492-70-10.