Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что подписание Венгрией контракта с российским газовым монополистом «Газпром» состоялось с целью исключения Украины из схемы транзита газа по требованию России.

Об этом Кулеба сказал журналистам, передает УНИАН.

«Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями - мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашения с «Газпромом», но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал в себя транзит через Украину», - отметил Кулеба.

Глава МИД заявил, что соглашение между Венгрией и Россией не отвечает интересам Украины.

«Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации - Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем», - добавил министр.

Кулеба считает, что теперь надо искать выход из ситуации таким образом, чтобы одновременно удовлетворить интересы и Украины, и Венгрии.

«Я призываю венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции. Они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматично, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, и также отвечает интересам Европы», - заявил Кулеба.

Глава МИД подтвердил обращение к Европейской комиссии по поводу венгерско-российского контракта.

«С Европейской комиссией переговорим, потому что важно понимать, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность Европейского Союза в целом», - добавил он.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.

В ответ на это Украина отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за подписания долгосрочного контракта с Российской Федерацией о поставках газа в обход Украины.