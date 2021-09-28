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Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за подписания долгосрочного контракта с Российской Федерацией о поставках газа в обход Украины.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает УНИАН.

Спикер прокомментировал вызов посла Украины Любовь Непоп в МИД Венгрии в Будапеште.

«Могу это подтвердить. МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с «Газпромом» наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям», - подчеркнул Николенко.

Он добавил, что украинская сторона будет принимать решительные меры для защиты национальных интересов.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.

В ответ на это Украина отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

 
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