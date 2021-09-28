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За сутки 27 сентября в Украине зафиксировано 6552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1288 человек, летальных случаев – 143, выздоровели - 2927 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР - 31051 человек, методом ИФА - 9067, экспресс-тестами - 25694 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2401956 человек, выздоровел – 2248071, летальных случаев - 55 863, проведен 12741131 ПЦР-тест.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и  Киеве (461).

Напомним, за сутки 26 сентября в Украине было зафиксировано 3007 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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