За сутки 27 сентября в Украине зафиксировано 6552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1288 человек, летальных случаев – 143, выздоровели - 2927 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР - 31051 человек, методом ИФА - 9067, экспресс-тестами - 25694 человека.
За все время пандемии в Украине заболели 2401956 человек, выздоровел – 2248071, летальных случаев - 55 863, проведен 12741131 ПЦР-тест.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и Киеве (461).
Напомним, за сутки 26 сентября в Украине было зафиксировано 3007 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время