Якутского шамана Александра Габышева, который в 2019 году отправился в Москву для проведения «обряда изгнания Путина», увезли на принудительное лечение в медучреждение. Как сообщил его защитник Алексей Прянишников, куда именно отправлен шаман – неизвестно, передает Сибирь.Реалии.

О том, что Габышев, находившийся в СИЗО, отправлен в клинику, адвокатам сообщили сотрудники изолятора. Прянишников отметил, что шамана увезли в больницу, поскольку в силу вступил приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре специального типа с интенсивным наблюдением. Ранее во время заседания суда были отклонены доводы защиты о том, что вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе не доказана, а выводы экспертов Якутского психдиспансера о его невменяемости не обоснованы.

В последнем слове Габышев назвал свое уголовное дело политическим. По его мнению, дело завели из-за его высказываний о политической ситуации в России. Защита Габышева планирует подать жалобы в кассационный суд и в случае отказа обратиться в Европейский суд по правам человека. По сведениям Прянишникова, в следственный изолятор, где Габышев находился до вступления приговора в силу, в конце августа из психдиспансера привезли препараты и начали делать инъекции.

26 июля Якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.

Весной 2019 года Александр Габышев вместе с единомышленниками отправился в поход в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Его задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области. Габышева отправили в психоневрологический диспансер, а позже возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти возбудили в декабре 2019 года. По информации адвоката, поводом стало то, что при задержании Габышев повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.

В конце января 2021 для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять машин. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе - заместитель министра МВД. В итоге Александра Габышева незаконно задержали с причинением вреда здоровью (рана теменной области головы), отмечают адвокаты.

За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.

26 мая суд Якутска отказал защите шамана Александра Габышева, которая требовала признать незаконной принудительную госпитализацию подзащитного. Адвокаты отмечали, что при осмотре Габышева врачебная комиссия допустила многочисленные нарушения: медики осмотрели пациента по видео через мессенджер, не идентифицировав его личность через специальную систему.