Якутский шаман Александр Габышев собирается начать новый поход в Москву в марте 2021 года. Об этом он заявил в обращении на Youtube-канале «Новости регионов», передает Радио Свобода.

По словам шамана, он намерен пройти по «землям предков» на территории Якутии, а затем добраться до Иркутска, где к нему присоединится основная часть группы. Габышев будет передвигаться на белом коне, а его сторонники – на автомобилях. «Я должен обязательно посетить Алтай вместе с вами – это тоже место силы всей России. Затем пройдем через всю Сибирь, дойдем до уральских территорий, а там и до Москвы уже рукой подать», - сказал Габышев.

О планах шамана также рассказал писатель из Тюмени Виктор Егоров, известный как Дед Мороз. Он участвовал в походе Габышева в Москву в 2019 году. По словам Егорова, Габышев анонсировал новый поход в группе в социальной сети, где сторонники шамана обсуждают его политическую программу.

Александр Габышев в марте 2019 отправился в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск и помещен в психоневрологический диспансер.

Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.

С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали «узником совести» и требовали его освобождения.

2 июня 2020 суд в Якутии решил принудительно госпитализировать Александра Габышева и направить на лечение в стационар республиканского психоневрологического диспансера.

При этом в решении суда не был обозначен срок принудительной госпитализации Габышева. В акте о состоянии его здоровья лишь указано, что он страдает «переоценкой своей личности» и то, что он «призывал к свержению законно избранной власти». 22 июля его выписали из диспансера.

Габышев отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).