В России Якутский городской суд направил шамана Александра Габышева, который собирался «выгнать» президента РФ Владимира Путина, на принудительное лечение.

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Алексея Прянишникова.

Адвокат также рассказал, что до вступления решения суда в силу шамана Габышева поместили под стражу.

Кроме того, суд вынес частное постановление в отношении адвоката Габышева - Ольги Тимофеевой за фразу «судилище, мне стыдно участвовать в таком процессе» и за то, что она встала с опозданием при входе судьи в зал.

Обвинение просило направить Габышева на принудительное лечение в «специализированное психиатрическое заведение с интенсивным наблюдением». Адвокат связывал спешку с рассмотрением дела с тем, что 27 июля истекает шестимесячный срок содержания его подзащитного в психиатрическом стационаре.

Александр Габышев несколько раз собирался дойти до Москвы. Впервые - весной 2019 года он отправился пешком из Якутска. Но вскоре его задержали и отправили на психиатрическую экспертизу. На Габышева завели уголовное дело о призывах к экстремизму и поместили в психушку, из которой его выписали в июле 2020 года. В январе 2021 года он заявил о новом походе на Москву, но его задержали и поместили в психоневрологический диспансер через две недели после этого объявления.