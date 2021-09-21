Президент Украины Владимир Зеленский может вмешаться в конфликт между спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и партией «Слуга народа», если он будет нарастать. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «Главкому».

«Я вообще не готов говорить об отставках того или иного члена правительства, или тем более спикера парламента. Это внутренне парламентская ситуация. Даже, скорее, внутрипартийная. Должность спикера, хочу некоторым напомнить, это вообще не выборная должность, а, скажем так, делегированная. Партия делегировала своего члена на должность спикера, не больше. Понятно, что к Разумкову нет претензий уголовного плана. Но оказались фундаментальные разногласия между партией и Дмитрием Александровичем. Вспомните его неголосование на СНБО за такие вещи как санкции в отношении Медведчука и санкции против телеканалов, что совершенно точно является продолжением московской информационной школы, нежелание голосовать за земельную реформу, совершенно явное нежелание идти на голосование за антиолигархический закон», - сказал он

Подоляк заявил, что «действительно шокирует в поведении Разумкова - его откровенная поддержка именно олигархов».

«В последнем варианте ты, разумеется, становишься оппонентом собственной команде. Но нельзя сидеть сразу на двух стульях, нельзя быть как гольдоновский Труфальдино «слугой двух господ» и делать вид, что все норм. Скажу больше: если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту. С жесткими решениями», - заявил советник главы ОП.