В «Слуге народа» прокомментировали слухи о якобы собрании депутатов политсилы в Трускавце.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции «СН» Юлия Палийчук, передает УНИАН.

«Хочу прокомментировать слухи, которые в течение дня ходят относительно так называемого обучения наших депутатов в Трускавце. Фракция «Слуга Народа» действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины», - отметила Палийчук.

Она подчеркнула, что это будет не партийный съезд, не учеба, а рабочее совещание.

«Темы совещания: обсуждение стратегии работы власти на следующий год; обсуждение достижений за прошедшие два года; план законопроектных работ», - сообщила Палийчук.

Что известно

21 сентября СМИ писали со ссылкой на собственные источники, что депутатов «Слуги народа» во второй раз собирают на обучение в курортном Трускавце. С членами правящей партии собирались, в частности, обсудить кадровые вопросы.