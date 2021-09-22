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До конца года в Украину поступит не менее 16 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, каждый пятый взрослый украинец уже получил как минимум одну дозу вакцины, и любой, кто еще ожидает вакцинацию, может это сделать без каких-либо ограничений, в тот же день.

«Уже на сегодня в Украину поставлено 22,5 млн доз вакцин, 11 млн доз доступны сейчас для использования, еще как минимум 16 млн доз будет поставлено до конца года», - заявил Ляшко.

Напомним, за сутки 21 сентября в Украине зафиксировано 6754 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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