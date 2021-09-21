Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела во всех регионах страны желтый уровень эпидемической опасности.

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы stand-by начинает работу во вторник, сообщил представитель Фонда в Украине Ваграм Степанян.

Оппозиционные фракции не поддерживают идею о замене председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Президент Украины Владимир Зеленский может вмешаться в конфликт между спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и партией «Слуга народа», если он будет нарастать. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «Главкому».

Главный исполнительный директор Нафтогаза Отто Ватерландер подтвердил, что написал письмо наблюдательному совету компании, в котором отметил, что «больше не чувствует, что может работать эффективно» и намерен уйти из компании.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает к общественному обсуждению проект закона Украины «О праздниках, памятных датах и ​​скорбных днях», также законопроект в целом предлагает упорядочить праздники, международные, скорбные и памятные дни, религиозные праздники.

Генеральная Ассамблея ООН является одной из площадок, где Украина может выразить протест по оккупации Донбасса и Крыма. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об увеличении оборонного бюджета с 5,93 до 5,95 процента от ВВП.

Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство в Великобритании в 2006 году Александра Литвиненко, бывшего сотрудника российских спецслужб, который скончался в Лондоне от отравления радиоактивным полонием. Решение ЕСПЧ было принято по иску вдовы Литвиненко Марины.

За сутки 20 сентября в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В оккупированной Ясиноватой взорвался склад с боеприпасами российских оккупационных войск. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

На сегодня в АО «ГПЗКУ» фиксируют существенные нарушения во всех сферах деятельности за период с ноября 2020 по сентябрь 2021 года.