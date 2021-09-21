На сегодня в АО «ГПЗКУ» фиксируют существенные нарушения во всех сферах деятельности за период с ноября 2020 по сентябрь 2021 года.

Так, за последние месяцы образовалась значительная проблемная дебиторская задолженность по стороны нерезидентов в размере около 29 млн долларов США, сообщила пресс-служба корпорации.

В рамках уголовного производства в отношении действий предыдущего руководства на терминале «Транссервис 2008» арестованы 54,3 тыс. тонн ячменя. Из них 32,6 тыс. тонн находятся на судне более 2-х недель, что может привести к значительному ухудшению качества или порчи товара и приведет к значительным финансовым потерям.

Также правоохранительными органами установлено, что предыдущее руководство корпорации в период с ноября 2020 по август 2021 проводило экспортные операции зерновых с подконтрольными им компаниями-нерезидентами. Стоимость товара была заниженной со значительной отсрочкой оплаты.

По предварительному анализу коммерческой деятельности АО «ГПЗКУ», с начала года убытки от покупки и продажи зерновых по «нерыночным» ценам могут составить около миллиарда гривен.

Закупки зерновых урожая 2021 в основном проводилась по завышенной стоимости на 300-500 грн на тонне через компании, которые используют схемы «скруток» НДС. Для этого была изменена процедура спотовых закупок, а именно - из перечня обязательных документов были убраны документы, подтверждающие происхождение зерна, что и дало возможность использовать схему «скручивания» НДС. Таким образом, АО «ГПЗКУ» может недополучить возврат НДС в значительной сумме.

За указанный период полностью остановлена ​​форвардная программа закупки зерновых, а отдел форвардных закупок – сокращен как структурное подразделение корпорации.

Что касается работы филиалов компании, то на сегодня загруженность собственных элеваторов с начала года составляет лишь 10% от их общих мощностей. Одесский зерновой терминал и Николаевский портовый элеватор с начала года перевалили только 573 тыс. Тонн зерновых, поскольку перевалка основном осуществлялась на коммерческой основе на терминале «Транссервис 2008».

В рамках сотрудничества со стратегическим китайским партнером - корпорацией ССЕС - в течение указанного периода не было совершено ни одной поставки. За все время сотрудничества это абсолютный антирекорд. В то же время, предыдущим руководством компании к переговорному процессу были привлечены финансовые советники компаний «Rothschild & Co» и «Renedes», которые на сегодня так и не присоединились к каким-либо процессам, связанным с реструктуризацией кредита, полученного под гарантии украинского правительства от Экспортно-импортного банка Китая.

Все изложенные факты свидетельствуют о крайне неэффективной работе менеджмента компании. По всем фактам злоупотреблений начаты служебные расследования и по результатам их завершения будут поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы.