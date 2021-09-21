Главный исполнительный директор Нафтогаза Отто Ватерландер подтвердил, что написал письмо наблюдательному совету компании, в котором отметил, что «больше не чувствует, что может работать эффективно» и намерен уйти из компании. Об этом он сказал в интервью «Экономической правде».

По словам Ватерландера, Нафтогаз после смены руководства «не находится в стадии развития».

«Производственная база компании еще способна генерировать большое количество наличных денег. Эти деньги нам нужны для того, чтобы инвестировать и быстрее открывать газовые бизнесы.

Меня волнует, что если мы начнем инвестировать в какие-то другие виды деятельности, то опустимся ниже финансовых возможностей компании или будем двигаться медленнее с ожидаемыми инвестициями в добычу газа», - добавил он.

По его словам, после назначения руководителем Нафтогаза «очень большое количество решений заморожено».

«Например, есть определенные операционные проблемы в закупках. Это очень трудно для компании, так как сделки должно акцептовать правление, а эти решения не принимаются.

Я понимаю, что Витренко подтвердил нашу стратегию (программу до 2025 года - ЭП), он не хочет ее менять. Но он хочет заниматься другими вещами, которые не соответствуют нашей стратегии. Он хотел бы организовать компанию по-другому», - утверждает Ватерландер.

«Я написал письмо наблюдательному совету компании, в котором отметил, что больше не чувствую, что могу работать эффективно. Я попросил его помочь урегулировать эту ситуацию, потому что Нафтогаз должен принимать решение о важных вещах, и ему нужна эффективная исполнительная команда.

Я проинформировал наблюдательный совет, что в такой ситуации нужно эффективное решение. Я понимаю, что наблюдательный совет пытался отстранить Юрия Витренко с должности председателя правления, но он этого не смог сделать. Соответственно, чтобы разрешить ситуацию, возможным решением станет мое увольнение», - подчеркнул он.

На ремарку, что наблюдательный совет потерял три голоса из шести из-за выхода из нее независимых членов и вопрос, сможет ли он в таком составе его уволить, Ватерландер ответил:

«Они уволились 8 сентября, но могут принимать решение в течение следующих двух недель. По моему мнению, правительство не оставило им выбора, когда оно четко заявило, что компания не может существовать без Витренко на должности председателя правления».

На вопрос, можно ли сказать, что Отто Ватерландер уходит из Нафтогаза синхронно с наблюдательным советом, тот ответил: «Да, это возможно. И не только Отто Ватерландер».

Он подтвердил, что член правления Петер ван Дрил написал наблюдательному совету подобное письмо.

На уточнение, какая позиция других членов правления - Ярослав Теклюка и Сергея Переломы, Ватерландер сказал:

«Надеюсь, что Перелома останется, потому что он также возглавляет бизнес по хранению газа - «Укртрансгаз». Относительно намерений Теклюка ничего не могу сказать».

«Каждый принимает свои решения, но наблюдательный совет должен знать, что собираются делать все члены правления, включая Витренко. Мы не синхронизуемося. У нас до последнего были жесткие дебаты, но моя позиция не была сюрпризом. Я также знаю, какие у них волнения и что они думают.

Сегодня, когда прошло почти пять месяцев, становится понятно, что, несмотря на все юридические моменты, судебные решения, позицию наших зарубежных партнеров о незаконности назначения Витренко, правительство уже ничего не будет делать. Я не хочу быть частью этой нелегальной игры», - резюмировал он.

Напомним, Кабинет министров получил заявления об увольнении троих независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».