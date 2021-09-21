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За сутки 20 сентября в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1086 человек;
  • летальных случаев - 137;
  • выздоровели - 2156 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 30563 лица,
  • методом ИФА - 7718 человек,
  • экспресс-тестами - 25692 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2355805 человек;
  • выздоровели - 2233573 человек;
  • летальных случаев - 55 056;
  • проведено ПЦР-тестов - 12515008.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).
ForUm

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