В оккупированной Ясиноватой взорвался склад с боеприпасами российских оккупационных войск. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает «ОстроВ».

В сообщениях отмечается, что в районе училища № 69 возник пожар и слышны взрывы. Оккупационная пропаганда попыталась заявить, что на самом деле это последствия минометного обстрела со стороны ВСУ. Однако некоторые местные жители своими постами опровергают эту надуманную версию. «Назовите хоть одно место прилета!», - реагируют они на истеричные комментарии в группе «Перекличка. Ясиноватая» об обстрелах со стороны Украины.

Многие обратили внимание, что якобы после попадания «украинской мины» в район училища разрывы не прекращаются.

Даже явные сторонники версии «украинских карателей» в конце концов признали, что речь идет не об училище и его общежитии, а именно о складе с боеприпасами: «Упыри, били по БК (боекомплекты. – Ред.). Попали! Теперь (боеприпасы – «ОстроВ») рвутся на месте. В район 69 (училища. – Ред.) никому не ходить – разлеты!»

«К месту ходить стремно, рвутся БК до сих пор. А от своих осколков как-то помереть западло», - подтверждают жители Ясиноватой факт взрыва склада с боеприпасами.

Между тем, пропагандисты ОРДО продолжили нагнетать ситуацию, обвиняя ВСУ в осуществлении «карательной акции». Если первоначально писали, что «в результате обстрела фиксируются попадания на территории училища №69, поврежден газопровод», то позже оккупационные власти начали разгонять фейк о целенаправленном огне по школе-интернату. «Били ВСУ по школе-интернату, где в этот момент находились дети», - безосновательно заявляют местные и российские пропагандисты.