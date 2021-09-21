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Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

На открытии сессии выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Джозеф Байден.

Выступление главы Украинского государства на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также сохранению окружающей среды - параллельно будет происходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защиты окружающей среды.

Ежегодные общие прения начинаются 21 сентября и продлятся до 27 сентября. Во второй день общеполитической дискуссии, 22 сентября, параллельно состоится заседание высокого уровня, посвященное 20-й годовщине Дурбанской декларации и Программы действий. На 28 сентября запланировано заседание высокого уровня, приуроченное к празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Генеральная Ассамблея является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств - членов Организации, каждая из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, например вопросы мира и безопасности или приема новых членов, требуют большинства в две трети голосов. В 1946 году в составе Генассамблеи было 51 государство, сейчас - 193.
ForUm

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