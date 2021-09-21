Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает к общественному обсуждению проект закона Украины «О праздниках, памятных датах и ​​скорбных днях», также законопроект в целом предлагает упорядочить праздники, международные, скорбные и памятные дни, религиозные праздники.

Документ разработал Украинский институт национальной памяти, сообщает УНИАН.

Законопроектом предлагается отменить перенос выходных, если государственный праздник совпадает с выходным днем, кроме религиозных праздников Рождества Христова по юлианскому календарю, Светлого Христова Воскресения (Пасхи) по юлианскому календарю, День Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождества Христова по григорианскому календарю и Нового года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано: «Нынешняя система государственных праздников и памятных дат в Украине сочетает в себе унаследованные от советской эпохи и введенные во времена независимости и является неупорядоченной. Конституция Украины определяет, что праздники устанавливаются исключительно законами Украины. Однако на практике они вводятся не только законами Украины, но и указами президента Украины (хотя Конституция Украины не предусматривает для президента Украины таких полномочий), постановлениями Верховной Рады Украины. Один праздник – День Конституции – закреплен в Основном законе Украины.

Этот недостаток связан с отсутствием четких определений понятий и категорий: «праздник», «государственный праздник», «праздничный нерабочий день», «памятная дата», «профессиональный праздник».

Статьей 73 Кодекса законов о труде Украины установлены «праздничные и нерабочие дни», но не определены различия между государственными праздниками, религиозными и просто выходными днями. В статье 161 Конституции Украины есть понятие «государственный праздник», а в постановлении Верховной Рады Украины «О Дне независимости Украины» фигурирует дефиниция «государственный общенародный праздник».

Законопроект предлагает установить такой перечень государственных праздников: День Соборности Украины (22 января, по случаю провозглашения Акта Злуки Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году); День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя (26 февраля, по случаю мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в АР Крым и городе Севастополе), День памяти и примирения (8 мая, когда вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции Германии), День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая, когда в СССР было объявлено о капитуляции Германии), День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая), День Конституции Украины (28 июня, в день принятия Основного закона Украины Верховной Радой Украины), День Государственного Флага Украины (23 августа по случаю поднятия сине-желтого флага над зданием Верховной Рады Украины в 1991 году), День Независимости Украины (24 августа – в честь принятия Верховной Радой Украины Акта провозглашения независимости Украины), День Украинской Государственности – 28 июля (с целью утверждения преемственности более тысячелетней истории украинского государства), День защитников Украины (14 октября, что связано с праздником Покровы и исторической традиции чествования в этот день украинского войска), День украинского языка и письменности (9 ноября в день памяти Преподобного Нестора-Летописца), День Достоинства и Свободы (21 ноября в честь начала этого дня Помаранчевой революции 2004 года и Революции Достоинства в ноябре 2013 – феврале 2014).

Документом предлагается также определить, что традиционными праздниками в Украине являются: Новый год (1 января), Рождество Христово по юлианскому календарю (7 января), Первый день Праздника Ризван, Песах, Светлое Христово Воскресение (Пасха) по григорианскому календарю, Светлое Христово Воскресение ( Пасха) по юлианскому календарю, День матери (второе воскресенье мая), Рамазан-Байрам, День Святой Троицы по григорианскому календарю, День Святой Троицы по юлианскому календарю, День отца (третье воскресенье июня), День Перуна (20 июля), Курбан-Байрам , Рош га-Шана, День рождения Бахаулла, Ханука, Рождество Христово по григорианскому календарю (25 декабря).

Предлагается определить также и перечень основных международных дней Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января; Международный день борьбы за права женщин – 8 марта; Всемирный день Земли – 22 апреля; День труда – 1 мая; Международный день семьи – 15 мая; Международный день защиты детей – 1 июня; Всемирный день окружающей среды – 5 июня; Международный день молодежи – 12 августа; День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов – 23 августа; Международный день демократии – 15 сентября; Международный день пожилых людей – 1 октября; Международный день толерантности – 16 ноября; Международный день людей с ограниченными возможностями – 3 декабря.

В законопроекте также предлагается определить такой перечень скорбных дней: День Героев Небесной Сотни – 20 февраля; День чернобыльской трагедии – 26 апреля; День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 18 мая; День памяти погибших защитников Украины – 29 августа; День памяти депортированных украинцев – второе воскресенье сентября, день памяти жертв Холокоста – 29 сентября, День памяти жертв коммунистических репрессий – первое воскресенье ноября, день памяти жертв Голодомора – геноцида украинцев и массовых искусственных голодов (День памяти жертв Голодомора) – четвертая суббота ноября.

8-е марта и 1-е Мая предлагают оставить выходными: «8 марта – Международный день борьбы за права женщин и 1 мая – День труда предлагается отмечать как международные дни в Украине и предполагается оставить их нерабочими днями».