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Генеральная Ассамблея ООН является одной из площадок, где Украина может выразить протест по оккупации Донбасса и Крыма.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США, сообщает телеканал «Дом».

По словам Зеленского, Украина ищет решения по Донбассу и Крыму и 76-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке может стать одной из площадок для таких вопросов.

«Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решения по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность», - заявил Зеленский.

По его словам, Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для встреч с разными странами.

«У нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий», - отметил Зеленский.

Он также отметил, что ООН признала «Крымскую платформу», что очень важно для Украины.

«Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время», - сказал Зеленский.
ForUm

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