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Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство в Великобритании в 2006 году Александра Литвиненко, бывшего сотрудника российских спецслужб, который скончался в Лондоне от отравления радиоактивным полонием.

Решение ЕСПЧ было принято по иску вдовы Литвиненко Марины, сообщает Радио Свобода.

Литвиненко, бывший сотрудник ФСБ, эмигрировал в Великобританию, где выступал с резкой критикой президента России Владимира Путина и российской власти.

В ходе расследования было установлено, что он был отравлен полонием, а отношение к его отравлению имели, в частности, бывший офицер КГБ Андрей Луговой (ныне депутат Госдумы России) и предприниматель Дмитрий Ковтун, которые действовали, вероятно, по указанию Кремля.

Суд признал, что, несомненно, убийство совершили Ковтун и Луговой, и при отравлении Литвиненко они действовали как агенты Российского государства.

«Правительство России не предоставило ни одного другого удовлетворительного и убедительного объяснения события или возражения выводам расследования, проведенного в Великобритании. Суд также обнаружил, что российские власти не осуществили эффективного внутреннего расследования, способного привести к установлению фактов и наказания виновных в убийстве», - говорится в постановлении.

Как Луговой и Ковтун, так и официальная Москва отрицают причастность к гибели Литвиненко.

ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить заявительнице 122,5 тысячи евро морального ущерба и судебных расходов, но отказал в возмещении так называемых штрафных убытков.

Марина Литвиненко подала иск в ноябре 2020 года. Вдова Александра Литвиненко потребовала выплатить ей 3,5 миллиона евро компенсации, сообщало британское издание The Guardian.

Марина Литвиненко требовала возмещения убытков и потерянных доходов в связи со смертью ее мужа. Речь идет о так называемых штрафных убытках - компенсацию в связи с особо возмутительными действиями нарушителя, а также с целью удержать его от совершения действий, аналогичных тем, которые легли в основу иска.
ForUm

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