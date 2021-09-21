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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела во всех регионах страны «желтый» уровень эпидемической опасности, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Отмечается, что внеочередное заседание состоялось 21 сентября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается.

Глава правительства подчеркнул, что Кабинет Министров изменениями к постановлению в определенном плане также смягчил ограничительные меры и позволил работать заведениям хозяйствования и образования даже в «красной» зоне, но при определенных условиях.

«Ограничение «желтой» и «красной» зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны», - отметил премьер-министр.

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:

- установить с полуночи 23 сентября 2021 «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;

- применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности;

- председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Участники заседания также обсудили вопросы охвата населения вакцинацией, в частности учителей и работников учебных заведений.

Шмыгаль заметил, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей растет.

С учетом обсуждения Государственная комиссия поручила председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры к:

- возможности привлечения к процессу вакцинации, в том числе, учителей и работников учебных заведений возможностей существующих пунктов прививок в учреждениях образования;

- обеспечение возможности и организации вакцинации в том числе учителей и работников учреждений образования с помощью выездных мобильных прививочных сессий при отсутствии в учебных заведениях постоянных пунктов прививок;

- информирование и проактивное приглашение на вакцинацию не только учителей и работников учебных заведений, а также их родственников и родственников соискателей образования в существующие пункты прививок в учебных заведениях и во время работы выездных мобильных прививочных сессий.
ForUm

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