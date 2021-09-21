Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об увеличении оборонного бюджета с 5,93 до 5,95 процента от ВВП. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента 20 сентября.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 сентября 2021 «О предложениях к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022» по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в сообщении.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно решению СНБО, финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины в государственном бюджете на 2022 следует предусмотреть в объеме не менее 319 43 7,7 миллиона гривен.

17 сентября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины. Документ, как пояснили в Офисе президента, впервые представляет описание дальнейшего развития среды безопасности до 2030 года, а также проблемы функционирования оборонной отрасли.

Бюллетень определяет среди основных направлений военной политики Украины сдерживания российской агрессии, восстановление территориальной целостности, а также внедрение «передового опыта, принципов и стандартов государств - членов НАТО, участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериев членства в Альянсе с последующей интеграцией в евроатлантические структуры безопасности ».

Подробные меры и потребность в финансировании планируется выложить в Государственной целевой программе развития Вооруженных сил до 2026 года.