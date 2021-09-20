Бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины, по совместительству адвокату, НАБУ и САП сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.366-2 УК Украины, сообщила пресс-служба НАБУ.

Подозрение 17 сентября 2021 подписано генеральным прокурором.

Экс-чиновник уже имеет статус подозреваемого по факту совершения другого преступления - подстрекательство на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК. По данным следствия, лицо совместно с другим участником преступления за 100 тыс. долл. США обещали через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иску предприятия.

В апреле 2021 экс-чиновника разоблачили «на горячем». По месту выявления неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружили большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего более 135 млн грн).

Следствие считает, что экс-чиновник является фактическим владельцем квартиры, где был изъят предмет неправомерной выгоды. Однако эти сведения не указаны в его декларации 2020 года, так же как и наличные средства, которые там нашли детективы НАБУ.

Отметим, что сообщить о подозрении в недекларировании состояния стало возможным после восстановления ответственности за недекларирование. Предыдущие дела из-за решения КСУ были закрыты. Это первое подозрение, сообщенное НАБУ и САП по ст.366-2 УК Украины.

Как сообщал ForUm, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили «на горячем» двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Двух адвокатов-посредников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ обнаружили большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Одним из задержанных является брат скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова. Зонтов занимал пост замначальника управления Службы внешней разведки Украины.

Служба внешней разведки Украины на период досудебного расследования отстранила Зонтова.