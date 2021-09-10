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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявляет, что есть три сценария течения заболевания COVID-19 осенью.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос председателя ВРУ Дмитрия Разумкова о том, что на сегодня на счетах Минздрава есть неиспользованные средства, сообщает УНИАН.

Ляшко подтвердил, что на счетах Минздрава остались средства, поскольку, по его словам, летом был спад заболеваемости.

«Есть понимание трех сценариев течения болезни: оптимистичный, умеренный и пессимистичный. И когда мы говорим о пессимистическом сценарии, то пиковая потребность в койках составит 70 тысяч 378 коек, из них 49 тысяч 265 будут нуждаться в подключении к кислороду», - сказал он.

Ляшко убеждает, что на сегодня есть количество коек, которое «полностью обеспечит эту потребность».

По словам министра, в случае пиковой заболеваемости COVID-19, нужны будут дополнительные средства.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с зеленого на желтый уровень эпидемической безопасности и усилить карантинные ограничения.

 
ForUm

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