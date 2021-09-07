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Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с «зеленого» на «желтый» уровень эпидемической безопасности и усилить карантинные ограничения.

Об этом сообщил глава ведомства Виктор Ляшко каналу Украина 24.

«У нас состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, что Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из зеленого уровня эпидемической опасности на желтый.

Мы от Минздрава подали ходатайство в Кабмин, что на текущей неделе состоится комиссия техно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. И скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет на желтый уровень эпидемической безопасности.

Соответственно, будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для желтого уровня и касаются в основном массовых мероприятий», приводит слова министра Украинская правда.

Ляшко пояснил, что согласно постановлению, на желтый уровень переходит сразу вся Украина.

Если местами происходит ухудшение до оранжевого или красного уровня, страна переходит к региональному распределению на зоны.

Сейчас опасности перехода на оранжевый или красный уровень нет ни в одном регионе Украины.

 
ForUm

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