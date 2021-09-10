Строительство скандального трубопровода «Северный поток-2» завершено, сообщает пресс-служба Газпрома.

«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель Правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 (по московскому времени) строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».

Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что 6 сентября на строительстве второй нитки «Северного потока-2» была сварена последняя секция трубы.