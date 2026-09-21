Представник партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) у Бундестазі з питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр під час візиту до Москви обговорював із головою правління «Газпрому» Олексієм Міллером можливість відновлення постачання російського газу до Німеччини.

Цю інформацію підтвердила DW заступниця голови фракції АдН у Бундестазі Беатрікс фон Шторх. За її словами, Фронмаєр перебував у Москві та особисто спілкувався з Міллером.

«Звісно, ми зацікавлені в тому, щоб відновити торгівлю. Нам потрібна доступна за ціною енергія і якомога ширша пропозиція», – заявила фон Шторх.

Вона зазначила, що АдН вважає постачання енергоресурсів із Росії таким, що відповідає інтересам Німеччини. За словами представниці партії, саме тому АдН веде відповідні переговори.

Раніше про необхідність відновлення імпорту російського газу заявляла співголова АдН Аліс Вайдель. Під час генеральних дебатів у Бундестазі 9 вересня вона критикувала енергетичну політику уряду та виступала за повернення російського трубопровідного газу. Бундестаг підтверджує, що під час дебатів Вайдель критикувала урядову політику, зокрема у сфері енергетики.

Фон Шторх також прокоментувала позицію АдН щодо війни Росії проти України. За її словами, виборці партії побоюються, що Німеччина може бути безпосередньо втягнута у війну.

«Люди бояться війни та бояться того, що Німеччина опиниться втягнутою в цю війну», – сказала вона.

Водночас фон Шторх наголосила, що зовнішню політику Німеччини визначає федеральний уряд.

Раніше Reuters повідомляв, що керівництво АдН також готує переговори з російською стороною щодо можливого відновлення постачання газу. За даними агентства, співголови партії Аліс Вайдель і Тіно Хрупалла можуть обговорити це питання з Кирилом Дмитрієвим, представником російської сторони, у 2027 році. Можливі переговори пов'язувалися з перспективою досягнення домовленостей між Росією та Україною щодо завершення війни.

Водночас АдН наразі не входить до федерального уряду Німеччини, тому її представники не визначають державну енергетичну чи зовнішню політику країни.