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Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2». Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, МИД уже направил официальные ноты в Брюссель и Берлин.

«В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по «Северному потоку-2», который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин», - написал Кулеба.

Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.
ForUm

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