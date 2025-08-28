Сполучені Штати вшосте відтермінували введення санкцій проти сербської нафтогазової компанії NIS, яка частково належить російському "Газпрому". Про це повідомила міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович Ханданович.

Відтермінування діятиме до 26 вересня. Мета цього кроку, за словами міністерки, — виключити NIS зі санкційного списку Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

На початку року, 10 січня, OFAC вперше запровадило санкції проти "Газпром нафти" та її дочірніх структур, давши компанії 45 днів на вихід зі складу акціонерів NIS.

Компанія NIS керує єдиним в Сербії нафтопереробним заводом у місті Панчеве. Акціонерами NIS є "Газпром нафта" (44,9%), "Газпром" (11,3%) та уряд Сербії (29,9%).