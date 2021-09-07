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Последняя секция трубы сварена в понедельник на строительстве второй нитки «Северного потока 2», сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«6 сентября специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток 2», после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах», - пишет Интерфакс со ссылкой на проектную компанию.

«Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста», - также говорится в сообщении.

«Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года», - также сообщает компания.

Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км.

Укладка первой из них завершилась в начале июня.

«Газпром» достраивает «Северный поток 2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Северный поток 2» будет достроен и начнет работу через несколько дней.
ForUm

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