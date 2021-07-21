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Власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину, сообщила в среду замгоссекретаря Виктория Нуланд.

«Еще один аспект этого соглашения - это поддержка продления соглашения между РФ и Украиной о транзите. Как вы знаете, его срок действия истекает в 2024 году. Мы будем добиваться, используя рычаги влияния, чтобы его продлили на 10 лет», - сказала она на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, передает Интерфакс.

Нуланд добавила, что соглашение также предусматривает, что Вашингтон и Берлин будут стремиться снизить «как экономическую зависимость Украины от транзита российского газа, так и зависимость Украины от поставок на ее территорию газа из РФ».

Замгоссекретаря США также сообщила, что соглашение, подготовленное Соединенными Штатами и ФРГ по поводу «Северного потока 2», предусматривает, что германская сторона будет готова принимать меры в случае, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны, либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины.

«ФРГ обязалась принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне ЕС, в том числе санкций, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или будет предпринимать агрессивные действия против Украины», - сказала она.

По словам Нуланд, такие ответные меры будут нацелены на то, чтобы «ограничить российский экспорт энергоносителей в Европу».

Ранее на этой неделе о том, что в соглашении есть подобный пункт, сообщало агентство Bloomberg, получившее доступ к черновой версии договоренности между США и ФРГ.

Нуланд на слушаниях в среду предупредила, что позже в течение дня американская сторона обнародует договоренности, достигнутые с ФРГ по теме «Северного потока 2».
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