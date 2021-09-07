также в разделеОбщество
Подростка из Мариуполя будут судить за сожжение флага Украины 16
В полиции назвали основную версию гибели мэра Кривого Рога 24
В Украине ежегодно становятся сиротами около 10 тысяч детей 12
Беленюк отозвал свое заявление о расистских оскорблениях 9
Находящийся в международном розыске иностранец выращивал коноплю под Киевом 11
Полтавская арбалетчица объяснила, почему пошла в школу убивать учителей 42
Мэр Ивано-Франковска запретил выплачивать матпомощь невакцинированным 12
Спасатели потушили зону барбекю, которую хасиды обустроили на балконе многоэтажки в Умани 18
Менее 60% сотрудников учебных заведений вакцинировались от COVID-19 10
В Раде предлагают признать ФСБ и Генштаб РФ террористическими организациями 21
«Эхо войны»: Черный археолог торговал оружием времен Второй мировой 20
Иностранное судно слило нечистоты в акватории порта Южный 25
Украина получила $35,8 млн помощи для уменьшения влияния COVID-19 19
Венгрия вакцинировала почти 21 тысячу жителей Закарпатья 11
Минздрав подал в Кабмин ходатайство об усилении карантина 43
ВСП уволил судью Верховного суда и еще шестерых судей 13
В ФСБ обвиняют Джелялова в причастности к подрыву газопровода в Крыму 25
В полиции рассказали, как прошла ночь празднования Рош ха-Шана 14

Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с «зеленого» на «желтый» уровень эпидемической безопасности и усилить карантинные ограничения.

ФСБ России распространила видео с фрагментами допросов фигурантов дела, якобы готовивших диверсии на газопроводе в Крыму. На видео двое фигурантов дают признательные показания.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 8 сентября по требованию 153 нардепов.

Депутаты предлагают Верховной Раде обратиться к ООН с требованием признать Федеральную службу безопасности РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями. Соответствующий проект постановления появился на сайте парламента.

70-летняя мать народного депутата от «Слуги народа» Андрея Клочко - Наталья - в течение последних двух лет стала владелицей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто. Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн, а начало покупок совпало с попаданием Клочко в Верховную Раду.

В Польше возле Люблина произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинцами, сообщило Посольство Украины в Польше.

Прививку от COVID-19 уже сделали 50% киевлян. При этом завершили цикл иммунизации (прививались двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.

Украина получила 35,8 млн долларов США безвозвратной финансовой помощи от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, который является одним из крупнейших стратегических партнеров Украины. Средства покроют финансирование неотложных потребностей Украины, связанных с COVID-19 и его влияниям на распространение социально опасных заболеваний.

По состоянию на 1 сентября 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили 31 614 5 млн долл. США (в эквиваленте).

Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, там могут усилить адаптивный карантин.

«Талибан» объявил о победе в провинции Панджшер северо-восточнее Кабула - в последнем регионе, который оставался вне власти талибов.

Девять человек, по предварительным данным, погибли в результате обрыва каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» в подконтрольном «Луганской народной республике» Червонопартизанске. 

За сутки 6 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
11
Теги