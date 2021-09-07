Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с «зеленого» на «желтый» уровень эпидемической безопасности и усилить карантинные ограничения.

ФСБ России распространила видео с фрагментами допросов фигурантов дела, якобы готовивших диверсии на газопроводе в Крыму. На видео двое фигурантов дают признательные показания.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 8 сентября по требованию 153 нардепов.

Депутаты предлагают Верховной Раде обратиться к ООН с требованием признать Федеральную службу безопасности РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями. Соответствующий проект постановления появился на сайте парламента.

70-летняя мать народного депутата от «Слуги народа» Андрея Клочко - Наталья - в течение последних двух лет стала владелицей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто. Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн, а начало покупок совпало с попаданием Клочко в Верховную Раду.

В Польше возле Люблина произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинцами, сообщило Посольство Украины в Польше.

Прививку от COVID-19 уже сделали 50% киевлян. При этом завершили цикл иммунизации (прививались двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.

Украина получила 35,8 млн долларов США безвозвратной финансовой помощи от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, который является одним из крупнейших стратегических партнеров Украины. Средства покроют финансирование неотложных потребностей Украины, связанных с COVID-19 и его влияниям на распространение социально опасных заболеваний.

По состоянию на 1 сентября 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили 31 614 5 млн долл. США (в эквиваленте).

Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, там могут усилить адаптивный карантин.

«Талибан» объявил о победе в провинции Панджшер северо-восточнее Кабула - в последнем регионе, который оставался вне власти талибов.

Девять человек, по предварительным данным, погибли в результате обрыва каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» в подконтрольном «Луганской народной республике» Червонопартизанске.

За сутки 6 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.