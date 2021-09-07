также в разделеСтолица
В Киеве – более 300 случаев COVID-19 8
Ткаченко: На восстановление костела Святого Николая нужно от 75 млн грн 8
Расстрелы на Институтской: будут судить экс-бойца «Омегы» 59
Полиция проводит обыски из-за некачественного ремонта сквера в центре Киева 13
В Киеве за сутки обнаружили 93 больных COVID-19 8
Метро на Виноградарь не успеют построить до 2023 года 23
В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы с Москвой 196
Из-за веломарафона сегодня в Киеве перекрыты ряд улиц 17
Установлена причина пожара в костеле в Киеве 26
Полиция предупредила об ограничении движения в Киеве 11
В Киеве горел костел Святого Николая 54
В Доме профсоюзов уверяют, что баннер с Мураевым повесили по ошибке 63
Баннер с изображением Мураева сняли с Дома профсоюзов 137
Киев подал предложения к программе «Большое строительство» 9
На Доме профсоюзов повесили баннер с рекламой телеканала «Наш» и Мураева 50
В Киеве – 321 случай COVID-19 за сутки 11
МКИП предупреждает об очередной опасности для исторического Киева 16
Лето-2021 – на втором месте среди самих жарких с 1881 года 12

Прививку от COVID-19 уже сделали 50% киевлян. При этом завершили цикл иммунизации (прививались двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

«Это, несомненно, результат упорного труда медиков, кропотливой и безостановочной работы всех, кто участвует в организации процесса вакцинации, а также - сознательного отношения к своему здоровью и эпидемической безопасности столицы самых горожан. За что всем большое спасибо», - отметила Гинзбург.

Гинзбург напомнила, что сейчас в Киеве созданы все условия для удобной и быстрой вакцинации от COVID-19. На базе медицинских учреждений столицы (центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, стационарные медучреждения) работают пункты вакцинации. Функционирует в ежедневном режиме Центр массовой вакцинации на базе МВЦ. Также пункты массовой вакцинации открываются в торговых центрах и крупных сетях маркетов. Введена практика мобильных прививочных пунктов.

«Сегодня можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. Это должно быть аргументом для тех, кто откладывал прививки, отдавая предпочтение тому или иному препарату. Поэтому не медлите. Выберите удобную для себя локацию и вакцинируйтесь» - призвала директор департамента.

Также Гинзбург отметила, что прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян от официальной численности населения города.

«Понятно, что в столице работает много людей из других регионов. Кроме того, люди путешествуют, приезжают по делам или навестить родных. Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве. Все, что для этого нужно, - осознание опасности, которую несет в себе это заболевание и желание ее избежать», - подытожила Гинзбург.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8293 грн.
16
Теги