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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 8 сентября по требованию 153 нардепов.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

«На повестке дня - проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380)», - написала она в Facebook.

Отмечается, что внеочередное заседание начнется сразу после завершения очередного. Постановление об обращении к США в апреле зарегистрировал нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко.
ForUm

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