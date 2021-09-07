По состоянию на 1 сентября 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили 31 614 5 млн долл. США (в эквиваленте), сообщила пресс-служба НБУ.

«Такой объем резервов является рекордным за последние девять лет (больше от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в апреле 2012 года)», - подчеркнули в регуляторе.

В августе резервы выросли на 9,2% благодаря прежде всего поступлению средств в сумме 1928,2 млн специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ.

Также динамику резервов в течение августа определяли следующие факторы:

операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке.

Большую часть августа на межбанковском валютном рынке предложение валюты преобладало спрос, что позволило купить 368,8 млн долл. США. В то же время в течение августа регулятор продал 20,5 млн долл. США с целью сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны. В общем, по итогам августа, чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке составляла 348,3 млн долл. США;

операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу правительства составили 8,8 млн долл. США (в эквиваленте). В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 188 млн долл. США (в эквиваленте), из которых 33,7 млн долл. США - на обслуживание ОВГЗ, 18,2 млн долл. США (в эквиваленте) - на погашение и обслуживание ОВГЗ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в августе составили 204,3 млн долл. США (в эквиваленте)

переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 31,6 млн долл. США (в эквиваленте). Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.