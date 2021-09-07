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За сутки 6 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 485 человек;
  • летальных случаев - 53;
  • выздоровели - 1429 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 22596 человек,
  • методом ИФА - 7811 человек,
  • экспресс-тестами - 17992 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2300504 лица;
  • выздоровели - 2214606 человек;
  • летальных случаев - 54 054;
  • проведено ПЦР-тестов - 12131185.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.
ForUm

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