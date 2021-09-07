Девять человек, по предварительным данным, погибли в результате обрыва каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» в подконтрольном «Луганской народной республике» Червонопартизанске. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах «ЛНР».

«В результате аварии погибли, предварительно, девять человек», - сообщил источник.

Он отметил, что всего в момент обрыва каната в клети находились 25 человек. «Информации по остальным застигнутым в клети пока нет», - сказал источник.

Ранее сообщалось, что В ЛНР на шахте оборвался канат кабины с горняками.