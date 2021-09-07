также в разделеОбщество
Венгрия вакцинировала почти 21 тысячу жителей Закарпатья 9
Минздрав подал в Кабмин ходатайство об усилении карантина 22
ВСП уволил судью Верховного суда и еще шестерых судей 7
В ФСБ обвиняют Джелялова в причастности к подрыву газопровода в Крыму 20
В полиции рассказали, как прошла ночь празднования Рош ха-Шана 12
6 сентября. Картина дня 23
В садовом кооперативе под Львовом организовали подпольное кладбище 26
В учителей в Полтаве стреляла бывшая ученица школы 28
На Харьковщине полицейский приторговывал «травкой» 27
Глава МВД против легализации огнестрельного оружия 12
Суд в Крыму отправил Джелялова под стражу 14
Синоптик обещает Украине «роскошную погоду» на всю неделю 14
ВАКС поручил доставить в суд силой замглавы ОАСК 50
Озвучены возможные даты вынесения приговора по делу МН17 17
Глава МВД представил свою команду 21
Синоптики предупредили украинцев о заморозках 22
Горсовет Кривого Рога прокомментировал проверки «зондер-команди» 15
В Польше заробитчане провели акцию протеста из-за смерти украинца после задержания полицией 16

Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, там могут усилить адаптивный карантин.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на согласительном совете парламента, передает Украинская правда.

«Ситуация эпидемическая действительно в стране ухудшается. Мы не единственная страна, это в целом ситуация по миру. Мы сильно забыли о карантине...

Сегодня страна приближается к желтой зоне. Оранжевая и красная зона будут адаптированы только в тех областях, где есть проблема.

Самые опасные сегодня в плане эпидемии три области: Буковина, Львовская область и Винницкая область. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений. Но в целом пока говорить о каком-то усилении ограничений в целом по стране рано», - сказал он.

По данным Министерства здравоохранения две области уже три дня подряд не соответствуют «зеленой зоне» по динамике уровня госпитализаций – Львовская и Луганская.

Уровень заболеваемости по состоянию на 6 сентября наиболее превышен в Черновицкой и Луганской областях, а также в Киеве. Также выше установленного порога он в Херсонской, Тернопольской и Харьковской областях.

Радуцкий в выступлении также сказал, что «сегодня нет проблем с вакциной в стране, есть проблема с нежеланием людей вакцинироваться».

Поэтому он призвал нардепов не транслировать «личное мнение» на всю страну, выходя в эфиры.

Напомним, Украина может перейти к желтому уровню эпидемической опасности уже со следующей недели, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.  

В подавляющем числе областей Украины пока ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.  По его словам, сейчас Минздрав занимается разработкой менее жестких норм для вакцинированных украинцев, которые будут применяться к ним во время возможного локдауна.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
21