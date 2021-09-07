Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, там могут усилить адаптивный карантин.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на согласительном совете парламента, передает Украинская правда.

«Ситуация эпидемическая действительно в стране ухудшается. Мы не единственная страна, это в целом ситуация по миру. Мы сильно забыли о карантине...

Сегодня страна приближается к желтой зоне. Оранжевая и красная зона будут адаптированы только в тех областях, где есть проблема.

Самые опасные сегодня в плане эпидемии три области: Буковина, Львовская область и Винницкая область. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений. Но в целом пока говорить о каком-то усилении ограничений в целом по стране рано», - сказал он.

По данным Министерства здравоохранения две области уже три дня подряд не соответствуют «зеленой зоне» по динамике уровня госпитализаций – Львовская и Луганская.

Уровень заболеваемости по состоянию на 6 сентября наиболее превышен в Черновицкой и Луганской областях, а также в Киеве. Также выше установленного порога он в Херсонской, Тернопольской и Харьковской областях.

Радуцкий в выступлении также сказал, что «сегодня нет проблем с вакциной в стране, есть проблема с нежеланием людей вакцинироваться».

Поэтому он призвал нардепов не транслировать «личное мнение» на всю страну, выходя в эфиры.

Напомним, Украина может перейти к желтому уровню эпидемической опасности уже со следующей недели, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В подавляющем числе областей Украины пока ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, сейчас Минздрав занимается разработкой менее жестких норм для вакцинированных украинцев, которые будут применяться к ним во время возможного локдауна.