Украина получила 35,8 млн долларов США безвозвратной финансовой помощи от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, который является одним из крупнейших стратегических партнеров Украины. Средства покроют финансирование неотложных потребностей Украины, связанных с COVID-19 и его влияниям на распространение социально опасных заболеваний, заявили в Минздраве.

В рамках этого гранта Украина сможет закупить средства индивидуальной защиты (СИЗ), организовать мероприятия для снижения рисков, связанных с COVID-19 для программ борьбы с ВИЧ и туберкулезом, а также увеличить охват мероприятий по укреплению основных компонентов систем здравоохранения, таких как национальные сети лабораторий, цепи поставки и тому подобное.

«Благодаря совместной работе экспертов, представителей основных реципиентов, всех заинтересованных неправительственных организаций и государственных структур и при координации Министерства здравоохранения с Национальным советом по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДа стране удалось получить грант от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Средства гранта будут направлены на первоочередные нужды в борьбе с коронавирусной болезнью, борьбу с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом и устранение барьеров к услугам в сфере здравоохранения, которые нанесла эта пандемия», - отметил заместитель министра - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Справка: В период 2021-2023 года в Украине реализуются программа Глобального фонда «Ускорение прогресса в уменьшении бремени туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Украине» на сумму почти 135 млн долл. США. До указанной программы Украина в 2020 году уже получила от Глобального фонда дополнительные 10,8 млн долл. США, направленные на поддержку усилий в борьбе с ВИЧ и ТБ в условиях распространения COVID-19, которые сейчас реализуются в рамках действующих программ.