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ФСБ России распространила видео с фрагментами допросов фигурантов дела, якобы готовивших диверсии на газопроводе в Крыму.

На видео двое фигурантов дают признательные показания, пишет Интерфакс.

«Нам сказали, что хотят подорвать газовую трубу», - сказал один из них. Он рассказал сотрудникам ФСБ, как закладывалась и маскировалась взрывчатка.

Второй фигурант дела также сообщил о своей причастности к диверсии.

Ранее ФСБ подтвердила, что задержание и арест Наримана Джелялова, который является заместителем председателя Меджлиса крымских татар, связаны с подрывом участка газопровода в Крыму в августе.

В ФСБ заявили, что задержанный Джелялов был посредником, Асан и Азиз Ахтемовы – непосредственными исполнителями диверсии.

«По указанию одного из руководителей Меджлиса в июне с.г. исполнители выезжали в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США. Взрывное устройство конспиративным путём в июле с.г. было доставлено в Крым»,- информирует ФСБ.

Там отметили, что акцию планировалось приурочить ко дню независимости Украины.

Организаторами диверсии, по версии ФСБ, являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы – сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» – Виктор Зелинский.

«Указанная диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России»,- заявили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК России («диверсия»), предусматривающая наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

23 августа сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за "механического" повреждения газопровода в селе Перевальное, которое располагается по дороге из Симферополя в сторону Ялты.
ForUm

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