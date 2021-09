«Талибан» объявил о победе в провинции Панджшер северо-восточнее Кабула - в последнем регионе, который оставался вне власти талибов.

Об этом сообщает ВВС.

«Панджшер, последнее пристанище беглого врага, захвачен», - заявил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

По его словам, сопротивление правительственных сил в Панджшерском ущелье сломлено, и район перешел под контроль талибов без потерь среди мирного населения.

В минувшие выходные в Панджшере шли ожесточенные бои между исламистами и Фронтом национального сопротивления Афганистана (ФНСА).

В социальных сетях появились фотографии, на которых талибы стоят у ворот резиденции губернатора провинции и поднимают свой флаг.

«Благодаря этой победе и всем последним усилиям наша страна покончила с затяжной войной. Наш народ будет счастливо жить в мире и свободе», - заявил Муджахид. По его словам, часть повстанцев ФНСА была убита, часть бежала.

Однако бойцы сопротивления заявляют, что их силы по-прежнему присутствуют на всех стратегических позициях и продолжают борьбу.

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд также призвал к национальному восстанию против «Талибана». В своей аудиозаписи, размещенной в соцсетях, Масуд обвинил международное сообщество в легитимации талибов, а также оказании им военного и политического доверия. «Где бы вы ни находились, внутри или за пределами [страны], я призываю вас к национальному восстанию за достоинство, свободу и процветание нашей страны».

Ahmad Massoud Audio Message:

- People should rise up against Taliban and #Pakistani elements.

- The world should not be indifferent about Afghanistan.

- Taliban have not changed but have become far more radical than in the past.

- Leaders should compensate their mistakes. https://t.co/bMPfHtXVIE