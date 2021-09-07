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Бои за Панджшер: повстанцы заявили о разгроме талибов 66

«Талибан» объявил о победе в провинции Панджшер северо-восточнее Кабула - в последнем регионе, который оставался вне власти талибов.

Об этом сообщает ВВС.

«Панджшер, последнее пристанище беглого врага, захвачен», - заявил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

По его словам, сопротивление правительственных сил в Панджшерском ущелье сломлено, и район перешел под контроль талибов без потерь среди мирного населения.

В минувшие выходные в Панджшере шли ожесточенные бои между исламистами и Фронтом национального сопротивления Афганистана (ФНСА).

В социальных сетях появились фотографии, на которых талибы стоят у ворот резиденции губернатора провинции и поднимают свой флаг.

«Благодаря этой победе и всем последним усилиям наша страна покончила с затяжной войной. Наш народ будет счастливо жить в мире и свободе», - заявил Муджахид. По его словам, часть повстанцев ФНСА была убита, часть бежала.

Однако бойцы сопротивления заявляют, что их силы по-прежнему присутствуют на всех стратегических позициях и продолжают борьбу.

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд также призвал к национальному восстанию против «Талибана». В своей аудиозаписи, размещенной в соцсетях, Масуд обвинил международное сообщество в легитимации талибов, а также оказании им военного и политического доверия. «Где бы вы ни находились, внутри или за пределами [страны], я призываю вас к национальному восстанию за достоинство, свободу и процветание нашей страны».

 

 

Талибы обещают не дискриминировать население Панджшера, большая часть которого - этнические таджики. Они также обещают забыть, что в годы первого прихода талибов к власти в 1996-2001 гг. панджшерцы боролись против них.  

Справка: Панджшерская долина известна тем, что выдерживала атаки, в том числе как советских войск в 1980-х годах, так и талибов во время их предыдущего правления в 1990-х годах. Это был главный оплот бойцов сопротивления Северного Альянса, которые сбросили талибов при поддержке США  в 2001 году после атак на Соединенные Штаты 11 сентября. Здесь проживают жители, которые говорят на фарси, этнически отличные от преимущественно пуштунов-талибов.

Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана. 

15 августа талибы вошли в Кабул.

Афганское правительство заявило о «мирном переходе власти». Президент Афганистана покинул страну.
ForUm

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