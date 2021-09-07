В Польше возле Люблина произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинцами, сообщило Посольство Украины в Польше.

«7 сентября около Люблина произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовало 8 человек. В результате аварии пострадали 7 граждан Украины», - сообщили в ведомстве.

Все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в Люблине. Состояние пострадавших средней тяжести.