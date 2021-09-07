Депутаты предлагают Верховной Раде обратиться к ООН с требованием признать Федеральную службу безопасности РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями.

Соответствующий проект постановления появился на сайте парламента, сообщает УНИАН.

В авторах обозначены пятеро нардепов. Однако самого текста документа на портале Рады еще нет.

В течение оккупации Россией Крыма силовики ФСБ регулярно задерживают несогласных с режимом и похищают граждан Украины, увозя их в неизвестном направлении.

Самих сотрудников ФСБ в Украине регулярно уличают в организации провокаций и диверсий в регионах. Кроме того, спецслужбы России причастны к вербовке украинцев с целью слива конфиденциальной информации о Вооруженных Силах стране-агрессору.

В мире у ФСБ РФ – запятнанная репутация. Так, сотрудников российских спецслужб выкрывали в организации кибератак и нападений на кремлевских критиков за рубежом.

Россия ввела оккупационные войска на Донбасс в 2014 году, с тех пор часть восточных территорий временно находится под контролем вооруженных преступных формирований "ЛДНР".

За годы войны на фронте, согласно подсчетам ООН, погибли более 3,3 тысячи гражданских лиц, количество раненых среди мирных жителей превышает 7 тысяч. В 2020 году в ООС погибли 50 украинских бойцов.

В 2014 году Россия оккупировала Крым, проведя под контролем военных ВС РФ псевдореферендум о якобы "присоединении" полуострова к составу РФ. Действия Кремля резко осудило европейское сообщество – ЕС ввел ряд санкций против России.