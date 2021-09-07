Правоохранители отвергли версию об умышленном убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Сейчас основная версия его гибели – самоубийство.

Об этом рассказали правоохранители во время брифинга, сообщает УНИАН.

По словам заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николая Батюка, версии об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства опровергли в ходе следствия.

«На сегодня рассматривают основными версиями: самоубийство, совершенное по личным мотивам или из-за его пребывания в должности мэра», - рассказал Батюк.

При этом он отметил, что полиция не исключает и доведение до самоубийства. Окончательную версию трагедии правоохранители смогут озвучить после проведения всех экспертиз и опроса свидетелей и коллег Павлова.

Напомним, 15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.