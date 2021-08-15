Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым в собственном доме. Мужчину нашли на пороге веранды в крови.

Об этом пишет местное издание " Первый городской "

Тело Павлова с ранениями нашли в его собственном загородном доме. Рядом с телом находилось ружье.



Пока неизвестно, было ли это убийство, или же самоубийство. Подробности смерти устанавливаются.

Руководитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович подтвердил смерть мэра Кривого Рога.

В МВД заявили, что тело мэра с огнестрельным ранением — предварительно, грудной клетки, — нашли во дворе его дома. Рядом с телом было охотничье ружье.