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Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым в собственном доме. Мужчину нашли на пороге веранды в крови.

Об этом пишет местное издание "Первый городской"

Тело Павлова с ранениями нашли в его собственном загородном доме. Рядом с телом находилось ружье.

Пока неизвестно, было ли это убийство, или же самоубийство. Подробности смерти устанавливаются.

Руководитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович подтвердил смерть мэра Кривого Рога.

В МВД заявили, что тело мэра с огнестрельным ранением — предварительно, грудной клетки, — нашли во дворе его дома. Рядом с телом было охотничье ружье.
ForUm

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