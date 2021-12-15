Сотрудники ГБР в рамках уголовного производства устанавливают причастность налоговиков и должностных лиц городского совета Кривого Рога к хищению миллиардов бюджетных средств при ремонте дорог и строительстве инфраструктурных объектов в городе.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды горсовета Кривого Рога. Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, не соответствующие заявленной документации.

Чиновники городского совета, являвшиеся заказчиками работ, на все проблемные вопросы «закрывали глаза» и не реагировали на нарушения. Также в ходе плановых проверок ничего не замечали и должностные лица управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

В отчете Государственной аудиторской службы Украины отмечено, что ущерб государству от этих схем составляет более 27 млрд гривен.

ГБР проводит проверку изложенных в отчете фактов. В частности, работники Бюро провели обыски в Криворожском городском совете, ГУ ГНС в Днепропетровской области и частном обществе.

Досудебное расследование продолжается по статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.